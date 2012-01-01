Почему издание газеты «Час пик» было прекращено, или масштабная афера в лучших одесских традициях

Автор: Владимир Губарь, заместитель главного редактора газеты «Час пик», соучредитель общественной организации "редакция газеты «Час пик»", а также создатель и бессменый редактор сайта chaspik.info

С момента выхода последнего номера всеукраинского информационно-аналитического издания «Час пик» прошло уже почти два года. Пожалуй, пришло время расставить точки над «і», рассказав нашим читателям, а также коллегам, что же все-таки произошло. Почему весьма перспективное, с виду, СМИ, подававшее большие надежды и даже успевшее обзавестись своей страничкой в Википедии, вдруг «неожиданно» «приказало долго жить»? Почему я, будучи заместителем главного редактора, соучредителем «Час пик», а также человеком, посвятившим треть своей жизни этому СМИ, не присутствовал на мероприятиях, посвященных памяти «этого святого человека», как то многие отзывались о покойном редакторе газеты «Час пик» Муравенко Александре Васильевиче? Этих «Почему?» наберется достаточное количество, и на каждое из них в этой статье будет дан ответ. А кроме того, мне хотелось бы предостеречь других людей — надеюсь, мой печальный опыт позволит хоть кого-то уберечь от афер, которыми после смерти Муравенко А. В. активно пытается заниматься его вдова Чайковская Марина Викторовна.



Хочу отметить, что мне как человеку, стоявшему у истоков создания этого средства массовой информации в далеком 2001-м году, создававшему его концепцию, да и вообще делавшему газету, что называется, «с нуля», все произошедшее явилось настоящим шоком. Не знаю, как мне удалось все это пережить и не покончить с собой (хотя на последнее, полагаю, Чайковская М. В. очень рассчитывала). Видимо, все-таки бог есть на свете. Однако, с прискорбием вынужден констатировать, что ни одного достойного человека в окружении Муравенко А. В. (по крайней мере, из тех, с кем я пытался решать дальнейшую судьбу газеты) мне найти не удалось. Но, думаю, прелюдия несколько затянулась. Итак, перейдем к фактам...



Супруга покойного Муравенко А. В. еще с самого начала создания газеты «Час пик» всячески пыталась меня «задвинуть». Несмотря на то, что сия барышня в работе газеты не принимала практически никакого участия — ее даже не было в самом Рени (говорить о «Час пик» в бытность его существования в Одессе до 2001-го года просто смешно — в райцентр «переехал» один лишь горе-редактор, который только и делал, что плакался на недостаточное финансирование и невозможность на оное нанять журналистов), тем не менее, окончательно «сдыхаться» моей скромной персоны в 2001‑м году ей было не выгодно. После того как «финансовые ожидания» Васильича относительно исхода местных выборов в Рени пошли прахом, незадачливый редактор непонятного «всеукраинского» СМИ, издававшегося в райцентре на границе с Румынией, ушел в глубокий запой. Видя происходящее, все, в том числе и я — на тот момент 24‑летний «пацан» из далекого Краматорска, только начинавший осваивать профессии журналиста, дизайнера, вебмастера и пр. (к настоящему времени я успел освоить их достаточно) — уже стали «хоронить» незадачливую газетенку. Да-да, я не имел каких-либо надежд относительно будущего газеты. Однако, Васильич был так щедр на обещания (среди которых и решение жилищного вопроса, и получение бесплатного высшего образования, и получение должности заместителя главного редактора газеты с перспективой стать редактором, и много чего еще), что я, несмотря на полную уверенность в бессмысленности попыток «вытащить» газету, на которую на тот момент всем, кроме меня, было наплевать, все-таки согласился. К тому же меня несколько приободряла супруга Муравенко — Чайковская М. В., всячески защищавшая мужа, мол, алкоголизм — это болезнь, в которой алкоголик не виноват; мол, он такой весь «добрый» и «мне другого такого начальника не найти». При этом подлость и коварство Марины Викторовны — это, надо сказать, отдельная тема, которая будет раскрыта ниже.



Именно так начинал создаваться "всеукраинский информационно-аналитический еженедельник «Час пик»" — в небольшой квартирке-общежитии, выделенной местным горсоветом незадачливому редактору-алкоголику, который по совместительству также был заместителем председателя Одесской областной организации Национального союза журналистов Украины. Ободранные стены, беспробудное пьянство соседа по общежитию, море тараканов, которые просто сыпались с потолка — это была та действительность, когда я в свои 24 года принял решение идти до конца и, не жалуясь, как многие вокруг, на «плохую жизнь», все-таки попытаться сделать в своей жизни что-то стоящее.